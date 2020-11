Titulaire ce samedi soir face au Deportivo Alaves, Eden Hazard espérait pouvoir retrouver encore un peu plus de rythme, lui qui revenait tout juste d'une grave blessure puis d'une infection au Covid-19.

Mais à la 27e minute, Zidane a dû opérer son premier changement: le Diable rouge, blessé au niveau du genou, cédait sa place.

On ignore pour l'heure la gravité de la blessure.

Vraisemblablement, Eden Hazard se serait blessé suite à un contact avec Ruben Duarte vers la 18ème minute de jeu. Le Diable rouge s'est fait croquer par son opposant et sa cheville droite aurait été touchée dans le duel.

Quelques minutes plus tard, après une accélération et une ouverture sur la gauche, le Brainois a cessé sa course et a commencé à boiter.

Les choses ne s'arrangeaient pas pour le Real en deuxième mi-temps. Vers la 50e, suite à un ballon en retrait, Thibaut Courtois contrôlait mais manquait sa relance. Conséquence: Joselu en profitait pour doubler la mise pour le Deportivo. Courtois s'était déjà illustré avec une grosse bourde contre l'Angleterre avec les Diables rouges, voici quelques semaines.