Le club de football de Liverpool a condamné samedi "l'attitude inacceptable" de milliers de fans qui se sont rassemblés la veille pour célébrer le titre de champion d'Angleterre des Reds, au mépris des règles de distanciation sociale en vigueur.



"Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à Pier Head vendredi 26 juin et certaines ont choisi d'ignorer les conseils en matière de distanciation sociale et de mettre en danger la sécurité publique", écrit le club de foot dans un communiqué commun avec le conseil municipal et la police locale.



"Notre ville affronte toujours une crise de santé publique et ce comportement est totalement inacceptable", poursuit le communiqué. Liverpool a décroché son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans, jeudi soir, ce qui a provoqué des scènes de liesse dans la ville du nord de l'Angleterre. Un bâtiment classé, le Liver Building, a été touché par des feux d'artifice, qui ont provoqué un incendie. "Lorsque cela sera possible en toute sécurité, nous travaillerons tous ensemble pour organiser un défilé de la victoire", promettent les trois signataires du communiqué. "En attendant, la sécurité de notre ville et de nos habitants continue d'être notre priorité numéro un." Le Royaume-Uni a recensé 43.414 décès de personnes testées positives au nouveau coronavirus, le plus lourd bilan officiel en Europe, et les grands rassemblements sont interdits.