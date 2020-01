Charleroi recevait Malines ce samedi soir à 18h00

Suite à un beau mouvement dans la surface, Morioka est crocheté par Van Clemput. L'ancien joueur d'Anderlecht s'occupe de transformer le penalty sans soucis (1-0).

A la 23e minute, le match est interrompu à cause du brouillard. Le match a repris quelques minutes plus tard, avec un changement de maillot pour Charleroi et un ballon orange.

Malgré les changements, l'arbitre décide d'interrompre à nouveau la rencontre à la 37e ! Une fois que le temps d'arrêt cumulé du match dépasse trente minutes, le match est reporté et c'est la commission des litiges qui devra trancher sur la suite des événements : soit le match repart du début soit depuis le moment de l'arrêt avec le score en état.

Les compostions :

Charleroi : Penneteau, Willems, Dessoleil, Nurio, Busi, Ilaimaharitra, Gholizadeh, Bruno, Morioka, Fall, Rezaei

Malines : Thoelen, Van Cleemput, Peyre, Swinkels, Corryn, Kaya, Vanlerberghe, Schoofs, Storm, Engvall, De Camargo

