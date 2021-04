La saison se termine pour les Carolos ce samedi soir face à Eupen. Une saison catastrophique qui se conclut ce samedi soir au Mambourg face à une équipe d'Eupen qui n'a plus rien à jouer non plus. La rencontre a début avec 30 minutes de retard puisque des supporters carolos ont pénétré dans le stade du Pays de Charleroi

L'entame de la rencontre est a l'avantage des Carolos qui ont montré leurs bonnes intentions sans créer de grosses occasions dans les dix premières minutes. Au contraire d'Eupen qui a profité de sa première opportunité pour hériter d'un penalty après une faute de main de Kipré. Si Penneteau arrêtait bien le tir au but de Prevljak, il ne pouvait rien faire sur le deuxième ballon du Bosnien.

Malgré ce nouveau coup dur, les Carolos ont tenté de se rebeller notamment grâce à deux occasions de Nicholson et Fall. Mais ce sont bien les Eupenois qui doublent la marque, grâce à Smail Prevljak. Bien servi par Boljevic, le meilleur buteur eupenois a glissé le ballon sous Penneteau.

La réaction carolo ne s'est une nouvelle fois pas faite attendre et Gholizadeh réduisait la marque 4 minutes plus tard après une frappe de Benchaïb. Mais dans le temps additionnel de la seconde période, les Eupenois ont repris deux buts d'avance : Prevljak ajustait Penneteau dans la surface mais son tir, non cadré, était dévié dans le but par le malheureux Kipré.

En deuxième période, les Carolos se créent plusieurs belles occasions notamment via des frappes de Massimo Bruno et Lukasz Teodorczyk mais les défenseurs eupenois se trouvaient tout le temps sur le chemin du ballon pour l'empêcher de rentrer dans le but.

