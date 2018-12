Le derby wallon entre Charleroi et le Standard, à 18h00, constitue l'affiche du 'Boxing Day" ce mercredi. Et c'est Mpoku qui inscrivait l'unique but de la première période...

Dans une rencontre équilibrée et tendue, mais bien tenue par l'arbitre Laforge, les Rouches ont réussi à ouvrir le score à la 31e minute par Mpoku, après un bon travail de Djenepo sur le flanc droit. Charleroi réagissait en fin de mi-temps, sans réellement parvenir à inquiéter Ochoa.



Les Compos:

Charleroi: Penneteau, Nurio, Dessoleil, Angella, Marinos, Diandy, Ilaimaharitra, Hendrickx, Benavente, Bruno, Osimhen

Standard: Ochoa; Fai, Vanheusden, Luyindama, Laifis; Marin, Cimirot; Mpoku, Carcela, Djenepo; Emond



Notre direct commenté: