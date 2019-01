Le fil du match:

Après un bon début de match, les Zèbres se font surprendre par deux fois à distance, par Ampomah (14e) Vanzo (20e).

Les Carolos, par l'entremise d'un Bruno omniprésent, reviennent dans le match via l'ex-Anderlechtois qui arme une volée dans le plafond du but de Roef (23e).

Charleroi aura encore des opportunités pour égaliser dans cette première période mais Osimhen se montrera trop imprécis ou Roef se montrera impérial, comme devant Dessoleil.

Pire, juste avant la pause, Osimhen pense égaliser mais le VAR intervient et annule son but pour un hors jeu... logique quand on revoit les images.

Les Zèbres parviendront-ils à revenir en seconde période? S'ils gardent le même état d'esprit, tout est possible !

S'ils reprennent timidement durant le premier quart d'heure, Osimhen réveille tout un stade à la 59e en plaçant une tête dans le but. 2-2!





Les compos :

Charleroi : Penneteau, Dessoleil, Martos, Angella, Nurio, Ilaimaharitra, Bruno, Hendrickx, Osimhen, Perbet.

Waasland Beveren : Roef, Caufriez, Moren, Bizimana, Boljevic, Vukotic, Massop, Andrijasevic, Verstraete, Ampomah, Vanzo.





SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT :