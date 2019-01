4

Hazard et Lukaku, deux neuf dans le dur

Eden Hazard et Romelu Lukaku ne sont pas à la fête en ce début d'année: le premier a été en difficulté lors de la défaite face à Arsenal et semble emprisonné par les convictions de Maurizio Sarri quand le second a vu son temps de jeu fondre depuis le remplacement de José Mourinho par Ole-Gunnar Solskjaer.