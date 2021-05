Après la demi-finale de FA Cup et la prochaine finale de la Ligue des Champions, Manchester City et Chelsea s'affrontaient dans le cadre de la Premier League pour une rencontre importantissime dans la course au titre. Si les Citizens s'imposaient face aux Blues, ils étaient sacrés champions d'Angleterre pour la sixième fois.

Mais comme en coupe, les Londoniens ont contrarié les plans des hommes de Pep Guardiola. Pourtant tout avait bien débuté pour les Skyblues, sans Kevin De Bruyne et Phil Foden présents sur le banc. Ils ont ouvert la marque via Sterling peu avant le repos. Les Mancuniens auraient pu doubler la marque sur penalty mais Mendy ne s'est pas laissé surprendre par Aguero qui avait tenté une panenka.

En deuxième période, les équipiers de KDB se sont faits surprendre par Hakim Ziyech. On s'orientait vers un partage mais les les Blues ont inscrit le but de la victoire dans les ultimes secondes de la rencontre. Sur la droite du terrain, Hudson-Odoi centrait en retrait vers Marcos Alonso qui a crucifié Ederson.

Cette défaite retarde le sacre des Citizens qui pourraient tout de même être champions en cas de défaite de Manchester United ce dimanche face à Aston Villa.