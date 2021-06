Les deux équipes ont fini par rentrer aux vestiaires pendant que le joueur était évacué vers l’hôpital le plus proche.

Les deux équipes ont fini par rentrer aux vestiaires pendant que le joueur était évacué vers l’hôpital le plus proche. Plus d'informations rapidement.

Le milieu de terrain danois a fait un arrêt cardiaque à la fin de la première mi-temps entre le Danemark et la Finlande. Le joueur a subi un massage cardiaque à même le terrain, pendant de longues minutes, devant les regards inquiets des 22 acteurs et même de son épouse, descendue sur le terrain.