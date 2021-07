Christine Schréder: "Une équipe m'a déçue au cours de cet Euro, mais au final ce n'est pas plus mal qu'elle n'ait pas été à son niveau d'excellence" Football Marie Rigot

© VOO

Alors que l'Euro touche à sa fin, l'heure est au bilan. Si le tournoi a tenu ses promesses en termes de rebondissements et de matchs remplis de suspense, il a également été le théâtre de grandes déceptions et de frustrations. C'est avec un oeil expert que Christine Schréder a suivi et analysé l'évolution des équipes au sein de la compétition jour après jour. La chef d'édition à VOO Sport a bien entendu été déçue suite à l'élimination des Diables rouges en quart de finale, mais n'en a toutefois pas gardé un goût amer. Au contraire, elle a vu dans cet Euro de nombreuses raisons de croire en un futur flamboyant pour notre équipe nationale. "Toute l'Europe nous a envié deux de nos joueurs, ce sont nos deux joyaux, nos deux maîtres à jouer." Christine Schréder est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.