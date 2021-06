La France entame ce mardi soir son Euro 2020 par un déplacement brûlant en Allemagne. A quelques heures de ce grand rendez-vous attendu par tout un pays, Noël Le Gräet n'a pas caché son enthousiasme. "On est confiants, l’équipe de France a rarement été aussi forte techniquement. Au niveau du plaisir de jouer ensemble, c’est sûrement l’une des meilleures", a-t-il souligné au micro de RTL France.

Le président de la Fédération Française de Football est aussi revenu, pour RMC Sport cette fois, sur les tensions entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, suite aux déclarations de ce dernier à l'issue de France-Bulgarie. Sans surprise, il a tenté d'éteindre la polémique... tout en reconnaissant qu'il y avait eu un froid entre les deux hommes. "Il y a eu une toute petite remarque qui n’était pas méchante", avoue-t-il. "Cela a été arrangé très rapidement. Ce sont des gagneurs. En fait Mbappé a envie de marquer des buts, a envie de donner de bons ballons et notre avant-centre (Giroud) a envie de battre des records. Il ne lui manque plus que quatre buts (ndlr: cinq en fait) pour être le meilleur buteur de tous les temps, ce qui est quand même un exploit formidable."

Selon Le Gräet, l'incident est clos. "Franchement, il y a eu un petit recadrage. Ce sont deux garçons qui partagent la même envie: gagner. "

A Munich, Olivier Giroud devrait prendre place sur le banc, pour laisser sa place à Karim Benzema. Kylian Mbappé, lui, sera évidemment titulaire.