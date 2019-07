Messi s'est fait sortir ce samedi soir pour la deuxième fois de sa carrière.





Alors que l'Argentine affronte le Chili dans le cadre de la petite finale de la Copa America, l'équipe nationale a perdu son précieux et talentueux numéro 10. Messi a dû quitter le terrain après un carton rouge que beaucoup considèrent comme injustifié, voire scandaleux sur Twitter. La scène fait déjà le tour de la Toile. On y voit le ton monter entre Gary Medel et Lionel Messi jusqu'à ce que... Medel tente d'asséner un coup de boule à l'Argentin qui l'esquive. Mais le Chilien ne s'arrête pas là et bouscule à nouveau la Pulga. Messi reste, lui, stoïque. C'est pourtant le Barcelonais qui, au final, reçoit le carton rouge de l'arbitre, mettant un terme au match du joueur et à sa Copa America.













L'Argentine domine toujours actuellement le Chili (2-1).