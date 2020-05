Alors que la majorité des grands championnats européens prévoient de reprendre la saison, des joueurs sont encore testés positifs au coronavirus. Trois joueurs du Betis Séville en Espagne ont été contaminés, tout comme trois joueurs du Vitoria SC au Portugal.

La Bundesliga sera le premier championnat à reprendre le 16 mai mais le Dynamo Dresde, club de deuxième division allemande, ne montera pas sur la pelouse. Deux joueurs de la lanterne rouge de 2.Bundesliga ont été testés positifs et toute l'équipe a été mise en quarantaine.

La fédération portugaise de football espère reprendre le championnat fin mai. En Espagne, la reprise est attendue dans le courant du mois de juin tout comme en Italie et en Angleterre. En Italie, les joueurs ont été testés la semaine dernière. Quatre cas ont été révélés à la Sampdoria et trois à la Fiorentina et au Torino. En Angleterre, Brighton & Hove Albion, le club de Leandro Trossard, a confirmé dimanche qu'un troisième joueur avait été testé positif.

En plus des trois cas au Betis, des joueurs de l'Atletico Madrid, le club de Yannick Carrasco, de Bilbao et de Grenade ont également été contaminés par le virus.