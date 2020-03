Football Coronavirus: et si l'Euro 2020 était déplacé... en hiver? N. Ch.

Nos confrères de L'Equipe annonçaient plus tôt dans la semaine la possibilité d'un report en 2021 de l'Euro. Le journal anglais The Telegraph, lui, évoque une autre piste: disputer le tournoi en décembre de cette année. S'il frappe depuis plusieurs mois maintenant, il a surtout marqué les esprits cette semaine. L'Europe a vu les mesures s'intensifier pour lutter contre le coronavirus et le sport n'y échappe pas. Dans ce contexte, l'UEFA a organisé une vidéoconférence qui réunira toutes les fédérations européennes, ce mardi, pour décider de la suite à donner aux différentes compétitions.



Selon les sources du Telegraph, une piste pourrait être de disputer cet Euro 2020 en décembre, afin de terminer les compétitions nationales, ainsi que la Champions League et l'Europa League, cet été. Ce qui imposerait une longue trêve hivernale aux clubs, qui pourraient ensuite prolonger la saison jusqu'en juin 2021. Une année dépourvue de grande compétition. Cela permettrait aussi de déjà prendre le rythme de 2022 puisque le Mondial au Qatar se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.



Ce qui semble de plus en plus certain, c'est que l'Euro ne se disputera pas du 12 juin au 12 juillet prochains, comme prévu initialement.