Plusieurs médias, dont Bild et L'Equipe, annoncent que Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG. Le coach allemand avait pourtant encore dirigé ses troupes mercredi soir contre Strasbourg (4-0). D'après L'Equipe, il en a été informé dans la nuit. La décision aurait été prise il y a plusieurs jours déjà.

Malgré une finale de Ligue des Champions en août dernier, les résultats et les performances des champions de France en Ligue 1 cette saison avaient fragilisé sa position. En outre, ses relations avec Leonardo, le directeur sportif, étaient plus que tendues. Son contrat courait jusqu'en juin 2021 et il semblait déjà acquis qu'il n'allait pas poursuivre l'aventure au-delà.

D'après RMC, Mauricio Pochettino (ex-Tottenham, ancien joueur du club) sera son successeur "sauf improbable retournement de situation".