Nicolas Raskin au Qatar ? "J’ai le droit d’y penser, d’autant plus que d’autres sont repris alors qu’ils n’ont pas joué énormément de matches"

Si le Standard réussit son début de saison, il le doit notamment aux prestations XXL de son médian récupérateur Nicolas Raskin. Ce dernier a montré toute sa classe, notamment dans les chocs face à Bruges, l’Antwerp et Anderlecht. Ce week-end encore, face à Zulte Waregem, le Liégeois a réalisé un solo incroyable dans la surface adverse avant de délivrer un assist. Ses performances ne passent évidemment pas inaperçues et la question d’une sélection chez les Diables pour le prochain Mondial au Qatar revient de plus en plus sur la table.

Si on ignore encore ce que décidera Roberto Martinez, le joueur, lui, s’est confié à ce sujet au micro de RTL. "Je ne pense pas que c’est trop tôt. J’ai le droit d’y penser par rapport aux saisons que j’ai fait, d’autant plus quand je vois que d’autres joueurs sont repris plus rapidement alors qu’ils n’ont pas joué énormément de matches. Donc oui, j’y pense et j’attends la décision avec impatience", explique le joueur à nos confrères.

Nicolas Raskin ajoute qu’il connaît déjà un peu le sélectionneur des Diables. "J’ai déjà eu des contacts avec Roberto Martinez l’année dernière. On a fait un video call avec les 4, 5, 6 joueurs du noyau U21 susceptibles de monter rapidement. Je sais donc qu’il me suit et m’apprécie. J’attends d’être sélectionné une fois. J’ai déjà pu m’entraîner une fois avec lui et il était très content de moi. J’ai envie de recommencer pour lui montrer ce que je vaux à l’entraînement quotidien et aussi en match sous sa direction".

À voir à présent le choix que Roberto Martinez fera le 10 novembre prochain, date à laquelle il doit dévoiler sa liste définitive des 26 joueurs pour le Qatar.