Leandro Trossard sur la concurrence avec Eden Hazard : "Je mérite de jouer mais c’est à l’entraîneur de faire ses choix"

Ce jeudi midi, Leandro Trossard ne devrait pas trop stresser devant sa télévision. Son nom sera couché dans la liste de Roberto Martinez pour s’envoler au Qatar.

Logique tant sa progression est constante depuis plusieurs années maintenant. Cependant, l’attaquant n’est pas encore parvenu à pousser les portes des Diables pour devenir un titulaire à part entière. S’il ne jouit pas encore de ce statut en équipe nationale, c’est essentiellement à cause de l’ovni Eden Hazard. Pendant plus de dix ans, le joueur du Real Madrid a été le porte-drapeau de cette génération dorée. Aujourd’hui, le capitaine des Diables est beaucoup plus décrié par une partie de la presse ou des supporters.

La faute à des blessures à répétition d’abord, puis à une méforme ensuite, Eden n’est plus que l’ombre du Hazard de 2018. Pour autant, Trossard se montre patient… jusqu’à un certain point.

Comme il l’a confié pour nos confrères du Het Laatste Nieuws. "Que puis-je faire de plus ?", se questionne-t-il. "Je pense que mes performances parlent pour moi. Je pense que je mérite de jouer. Mais au final, c’est à l’entraineur national de faire ses choix."

Une chose est certaine, l’attaquant de Brighton a tout mis en œuvre pour bousculer la hiérarchie. "Je ne peux pas faire plus que ce que je fais en ce moment. Je joue à un niveau élevé, je suis constant et je marque." Actuellement, il ne vise qu’un seul objectif : rester performant et ne pas écouter les bruits extérieurs. "Par contre, si je commence à m’inquiéter de tout ce que tout le monde dit à propos d’Eden Hazard, je serai moins concentré sur mon jeu et cela ne me rendra pas meilleur."

À 27 ans, Trossard est dans la forme de sa vie. Buteur contre City, Liverpool ou Chelsea, il a prouvé qu’il savait briller contre des grosses écuries. D’autant plus qu’il est polyvalent. Avec la blessure de Welbeck, il évolue depuis quelques rencontres au poste d’attaquant de pointe. Il pourrait donc suppléer également un Lukaku qui, s’il est sélectionné, arrivera sur une jambe au Qatar. Ce qui signifie que l’on peut écrire sans trop de problèmes qu’il jouera beaucoup plus que ses 75 minutes obtenues lors de l’Euro 2021.