Maignan out, Giroud de retour, Benzema et les blessés confirmés: voici la liste de l'Equipe de France pour le Mondial 2022

Le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, a été contraint de composer sa liste en tenant compte de plusieurs blessures et incertitudes.

Tout d'abord chez les gardiens où Maignan, doublure de Lloris était incertain suite à une blessure au mollet. Il ne sera pas retapé. Ce sera donc Steve Mandanda qui sera du voyage.

En défense, il y avait également quelques incertitudes dans les rangs français. Raphael Varane, Lucas Hernandez, Jules Koundé et Presnel Kimpembe étaient gênés par des blessures. Ils sont tous dans la sélection. Jonathan Clauss, défenseur de Marseille est l'une des victimes du changement de système des Bleus. Il n'est pas repris.

Mais c'est surtout au milieu de terrain que Didier Deschamps a eu du fil à retordre. Pour rappel, il devait composer sans Pogba et Ngolo Kanté, deux joueurs très importants au sein du onze de base français.

Sur le front de l'attaque, le retour d'Olivier Giroud se faisait pressentir suite à son très bon état de forme. Mais le plus gros point d'interrogation s'appelait Karim Benzema. Lui qui souffre de fatigue musculaire était également incertain. Le Ballon d'Or sera bel et bien là pour composer l'attaque aux côtés de Griezmann, Dembélé, Mbappé, etc.

Didier Deschamps a dévoilé 25 noms.

Voici la liste complète des Bleus

Gardiens: Lloris, Mandanda, Aréola

Défenseurs: Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kimpembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane.

Milieux: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouameni, Veretout.

Attaquants: Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku.