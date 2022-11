"La politique internationale, ça ne marche que si on parle et on écoute", déclare De Croo au sujet du Mondial 2022

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a défendu jeudi à la Chambre le choix du gouvernement fédéral d'envoyer la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, au Qatar pour la Coupe du monde de football. Etre absent empêcherait la Belgique de faire passer un message au pays hôte de la compétition, a-t-il expliqué.

"Dans les relations internationales, parfois on doit parler avec des pays dont on ne partage pas l'opinion, sinon, il y aurait peu de pays avec lesquels on pourrait parler. La politique internationale, ça ne marche que si on parle et on écoute", a-t-il dit en réponse aux interpellations de Theo Francken (N-VA), Annick Ponthier (VB) et François De Smet (DéFI).

"Ce n'est pas un choix guidé par la realpolitik mais c'est saisir l'occasion de cet événement pour faire passer notre message, et par la voix de notre diplomate en chef. Serait-on les seuls à utiliser cette méthode? Pas du tout. Au contraire: tous les pays européens qualifiés ont fait ce choix. Ce que je veux dire, c'est que l'impact que nous choisissons est largement utilisé au niveau international", a-t-il ajouté sans préciser quel serait ce message.

Aux yeux des partis nationalistes flamands et de DéFI, le gouvernement aurait dû renoncer à être représenté à cette Coupe du monde tant décriée pour son coût humain et climatique que pour les soupçons de corruption qui l'entourent. "Je ne vois pas quel message politique plus fort la ministre pourrait faire passer que son absence", a souligné M. De Smet.