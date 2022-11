Le Maroc affrontera la Belgique sans les frères Mmaee mais avec une surprise de Pro League

Jeudi 11 novembre à 12 heures. La fédération marocaine a choisi le même jour et la même heure que la Belgique pour donner la parole au sélectionneur Walid Regragui. En même temps que son homologue et futur adversaire Roberto Martinez, le successeur de Vahid Halilhodzic a donc dévoilé le nom des 26 joueurs qui disputeront la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atalas se présenteront au Qatar avec un groupe d’habitués, dont les stars Achraf Hakimi (PSG), Hakim Ziyech (Chelsea) et Youssef En-Nesyri (FC Séville). L’unique surprise vient de Bilal El Khannouss, le jeune milieu offensif du Racing Genk de 18 ans à peine. Natif de Strombeek-Bever, le joueur formé à Anderlecht durant dix ans (2009-2019) est aussi l’une des révélations de Pro League cette saison où il est devenu un titulaire indiscutable de Wouter Vrancken. Passé par les équipes nationales belges U15, U16 et U18, il s’est dirigé vers le Maroc en début d’année 2022 en acceptant les sélections U20 puis U23. Le voilà désormais convoqué pour la première fois avec l’équipe A, au meilleur moment…

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦



🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

La liste de Walid Regragui sourit aussi à Selim Amallah. Même s’il est actuellement écarté du noyau du Standard, le natif d’Hautrage a gardé la confiance du nouveau sélectionneur marocain, au même titre que l’ancien du Lierse et de l’académie du Club Bruges Ilias Chair, né à Anvers. En revanche, c’est une énorme désillusion pour la famille Mmaee. Ni Ryan, ni Samy n’a été appelé par Walid Regragui, alors que les deux anciens Standardmen (qui évoluent désormais à Ferencvaros, en Hongrie) étaient quasiment à chaque fois appelés ces derniers mois grâce à leurs bonnes performances en Hongrie (ils viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Europa League).

"Je sais que j'ai pris des décisions importantes et il y aura des déçus et des heureux. Mais on a beaucoup travaillé avec le staff pour faire cette liste et c'est la meilleure possible pour défendre nos couleurs lors de la Coupe du monde", a commenté Walid Regragui, qui a pris ses fonctions à la fin du mois d'août.

Pour rappel, le Maroc affrontera la Belgique lors du deuxième match du groupe F, le 27 novembre sur le coup de 14 heures. Avant cela, les Lions de l’Atlas disputeront un match amical le 17 novembre face à la Géorgie puis ouvriront leur Coupe du monde six jours plus tard contre la Croatie.