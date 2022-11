Un joueur de 18 ans refuse sa sélection pour le Mondial avec l’Australie

Alors que tous les jeunes joueurs du monde rêve un jour de pouvoir participer à une Coupe du monde, Cristian Volpato, milieu offensif de 18 ans évoluant à l'AS Rome, a décidé de refuser sa sélection pour le Mondial au Qatar. Le sélectionneur australien Graham Arnold voulait le sélectionner parmi les 26 joueurs des Socceroos mais il n’en sera finalement rien.

La raison de ce refus ? Né au pays des kangourous, même s'il a vécu depuis très jeune en Italie, Volpato possède la double nationalité australienne et italienne. Et son rêve, c’est de porter un jour le maillot de la Squadra Azzurra. En effet, s’il participe à la Coupe du monde et joue au moins une minute avec l’Australie, il ne pourra plus jouer pour l’Italie après cela. Entre un Mondial avec les Australiens ou l’espoir d’un jour porter le maillot italien, Volpato a donc fait son choix.

Il y a quelques mois déjà, Graham Arnold avait pris contact avec lui pour lui proposer de disputer des matchs amicaux avec l'Australie mais il avait déjà refusé. À 18 ans, Volpato commence tout doucement à se faire un nom à l’AS Rome. S’il avait déjà joué quelques minutes en Serie A la saison dernière, il a marqué le premier but de sa carrière professionnelle le 31 octobre dernier face au Hellas Vérone. Il a également goûté à ses premières soirées européennes avec les Romains cette saison.