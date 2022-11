Le roi Philippe devient... coach des Diables rouges: la vidéo amusante partagée par l'Union belge

On connaissait les visites royales, toujours très cadrées, aux Diables rouges. On connaissait moins les talents d'acteur de notre souverain.

L'Union belge a partagé ce mardi soir, sur ses réseaux, une vidéo mettant en scène le roi Philippe, Roberto Martinez et les Diables durant un entraînement à Tubize. On y voit le Roi recadrer Kevin De Bruyne sur son positionnement, implorer aux joueurs d'aller plus vite et célébrer un but à la Trossard. Cerise sur le gâteau: une décalcomanie "Belgium 2022", avec la Coupe du monde sur l'avant-bras.

On ne l'avait pas vue venir, celle-là...