Mondial 2022, Groupe F : Le Maroc veut enfin briser le plafond

Avec une génération douée (Ziyech, Boufal, Harit…), deux des meilleurs latéraux du monde (Hakimi et Mazraoui), une charnière solide derrière et un gardien fiable (Bono, titulaire au FC Séville), le Maroc se présente avec de belles armes au Qatar. En tout cas un effectif complet, loin du cliché de l’attaque à tout va avec les qualités techniques qui ont toujours inondé les Lions de l’Atlas. L’objectif est clair : sortir de la poule et égaler l’exploit de 1986 quand les Marocains avaient fini en tête d’un groupe avec l’Angleterre et le Portugal avant d’être battus de justesse en huitièmes contre la RFA. Une revanche contre l’Allemagne est d’ailleurs possible dès le deuxième tour à Doha. Il faudra au moins réussir à devancer la Croatie ou la Belgique mais la fédération n’aurait pas limogé son sélectionneur Vahid Halilhodzic (à grands frais) pour divergence de vues il y a quelques mois si elle ne croyait pas à l’exploit.

QaStar : Hakim Ziyech

Sur quatre jours, entre le 23 et le 27 septembre, Hakim Ziyech a joué autant de minutes avec la sélection marocaine que sur les trois premiers mois de compétition avec Chelsea. Soit un peu moins de 180 minutes. Un gros tracas chez les Lions de l’Atlas : l’élément le plus créatif de l’équipe manque de rythme et commence à ne plus pouvoir le cacher. Toute ressemblance avec le capitaine des Diables ne serait pas fortuite : Hakim Ziyech, c’est l’Eden Hazard du Maroc.

La situation de Ziyech est peut-être même encore plus problématique : Chelsea a changé d’entraîneur mais il n’y a eu aucune différence et il continue à faire banquette. Il faut dire qu’il a été le chat noir sous les ordres de Thomas Tuchel : sur ses quatre apparitions toutes compétitions confondues, les Blues n’ont jamais gagné (un nul et trois défaites). Pas de quoi donner l’envie à Graham Potter de le relancer…

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe F