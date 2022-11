Coupe du monde 2022: Lukaku, Vertonghen et Thorgan Hazard s’entraînent à part, Casteels malade et absent de l’entraînement

Romelu Lukaku, Jan Vertonghen et Thorgan Hazard s’entraîneront individuellement au Koweït mercredi soir, deux jours avant le match de préparation à la Coupe du monde contre l’Egypte, a annoncé la Fédération royale belge de football (RBFA). Le troisième gardien Koen Casteels est malade et doit manquer l’entraînement. Lukaku, 29 ans, n’a fait son retour que fin octobre après avoir été forfait depuis fin août. Lors d’une brève entrée au jeu en Ligue des champions contre le Viktoria Plzen (4-0), "Big Rom" a immédiatement marqué un but. Quelques jours plus tard, l’attaquant a joué plus de 20 minutes lors du match de championnat contre la Sampdoria (victoire 3-0). Cependant, le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique a de nouveau ressenti une douleur à l’ischio-jambier de la cuisse gauche.

Depuis, il travaille sur sa préparation à la Coupe du monde. Reste à savoir quand il sera prêt à jouer. Vertonghen se remet, quant à lui, d’une blessure au mollet. Quant à Thorgan Hazard, c’est encore flou pour le moment. Le week-end dernier, il était encore en action avec le Borussia Dortmund.

Avec Jason Denayer, un back-up a déjà atterri au Koweït. Denayer, 27 ans, n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde la semaine dernière et ne faisait donc pas partie du groupe de 26 membres qui s’est rendu au Koweït mardi. Des séances d’entraînement sont prévues mercredi et jeudi, suivies d’un match amical lucratif contre l’Égypte vendredi.

Après la rencontre, l’équipe se rendra dans la capitale qatarie, Doha, où le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné dimanche. Donc, Jason Denayer ne fait pas partie de la sélection pour la Coupe du monde. L’international aux 35 sélections est sous contrat avec Shabab Al-Ahli depuis quelques semaines et, là encore, la distance entre le Koweït et Dubaï n’est pas si grande.

Dans son groupe de 26 joueurs, le sélectionneur Roberto Martinez a procédé à un rajeunissement complet, notamment en défense, obligeant Dedryck Boyata et Denayer à rester à la maison au profit de Zeno Debast, Arthur Theate et Wout Faes. Denayer s’est retrouvé sur une liste de réserve de quatre autres joueurs, avec Alexis Saelemaekers, Bryan Heynen et Dodi Lukebakio à ses côtés. Ils ont reçu l’ordre de rester en attente jusqu’au début de la Coupe du monde. Les joueurs de réserve peuvent être appelés jusqu’à 24 heures avant le coup d’envoi du premier match de la Belgique, en remplacement d’un joueur blessé.