Ce dimanche 20 novembre, débute le Mondial au Qatar avec un match durant lequel s'affronteront le pays hôte et l'Equateur. Il faudra attendre le mercredi 23 novembre pour voir nos Diables rouges entrer dans la compétition, avec un match face au Canada. Voici tout ce qu'il faut savoir concernant le règlement de cette Coupe du Monde 2022.

Coupe du monde 2022: voici toutes les règles et spécificités du Mondial

Phase de poules : comment départager les équipes à égalité ?

La Coupe du monde se décompose en deux phases, celle de groupe et celle à élimination directe.

Dans chacune des huit poules, les quatre équipes s'affrontent une fois. La victoire rapporte 3 points, le nul 1 et la défaite 0.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase à élimination directe, qui débute en 8es de finale.

Si plusieurs équipes sont à égalité de points, elles sont départagées selon les critère suivants, dans l’ordre :

la meilleure différence de buts;

le plus grand nombre de buts;

le plus grand nombre de points obtenus lors des matches de groupe entre les équipes concernées;

la meilleure différence de buts obtenue lors des matches de groupe entre les équipes concernées;

le nombre de buts marqués lors des matches de groupe entre les équipes concernées;

le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base des cartes jaunes et rouges reçus lors des matches de groupe, le calcul s'effectuant comme suit : première carte jaune : moins 1 point; deuxième jaune/rouge indirecte : moins 3 points; carte rouge direct : moins 4 points; carte jaune puis carte rouge directe : moins 5 points.

Ainsi en 2018, le Japon s’était qualifié à la faveur du Sénégal car les Lions de la Teranga avaient récolté deux jaunes de plus. Mais si l’égalité persiste au niveau du fair-play, la FIFA procède a un tirage au sort en dernier recours.

Combien les Diables vont-ils gagner au Qatar ?

En huitièmes de finale, le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B. Le premier du groupe B affronte le deuxième du groupe A. Le premier du groupe C affronte le deuxième du groupe D et ainsi de suite. Les deux perdants des demi-finales s’affrontent lors d’un match pour la troisième place.

©IPM

En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire des matchs à élimination directe, une prolongation de deux fois 15 minutes est jouée et si nécessaire, les deux équipes se départagent aux tirs au but, conformément au protocole établi par l’IFAB (International Football Association Board).

Arbitrage et suspension

Si un joueur reçoit deux cartes jaunes dans deux matchs différents de la Coupe du monde, il est suspendu pour le suivant. Cette règle s’applique jusqu’à l’issue des quarts de finale où les compteurs sont remis à zéro pour le dernier carré. Une rouge directe provoque une suspension pour le prochain match, peu importe le tour.

Au Qatar, il y aura la Goal Line technology, l'arbitrage vidéo (VAR), et la dernière nouveauté, le hors-jeu semi-automatique (SAOT pour semi-automated offside technology). Tous ces outils seont utilisés pour aider les arbitres. Pour le hors-jeu, 12 caméras surveilleront les déplacements du ballon (qui possède des capteurs) et de chaque joueur. Elles envoient leurs positions 50 fois par secondes. Si les position envoyées à l'arbitrage vidéo seront très précises, ce sont tout de même les arbitres qui auront le dernier mot pour la décision de signaler un hors-jeu ou non.

©BELGA

Nombre de changements et de joueurs autorisés

Les sélectionneurs des 32 équipes nationales devront choisir 23 à 26 joueurs pour la compétition. Cinq changements de joueurs sont autorisés par match, un sixième peut être effectué en cas de prolongations.

Tous les remplaçants seront autorisés à rester sur le banc, ce qui n’était pas le cas lors de l’Euro 2020. Seuls 23 joueurs pouvaient être inscrits sur la feuille de match et les 3 autres devaient se contenter de voir le match en tribune.