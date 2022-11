Openda ambitieux pour le Mondial : "Ma vitesse peut être un atout par rapport à Romelu et Michy"

On ne sait pas encore ce qu’il faut penser de Loïs Openda dans cette sélection de 26 Diables. Sera-t-il le troisième de la hiérarchie des attaquants derrière Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ? Ou pourrait-il brouiller les cartes et viser une place de titulaire vu les soucis physiques du buteur de l’Inter ? "Être dans le groupe, c’est déjà un honneur. Michy est derrière Romelu, mais je dois me tenir prêt pour la suite", a répondu, diplomatiquement, l’ambitieux Liégeois.

L’attaquant de Lens (sept buts en Ligue 1 cette saison) sait qu’il a un atout qui peut séduire Roberto Martinez : "Ma vitesse. Romelu et Michy sont assez complets, mais je peux amener un truc en plus dans ce domaine. Ce qui pourrait amener de la profondeur et de l’espace pour les joueurs juste derrière l’avant-centre. Je peux aussi à un poste derrière la pointe. Je l’ai déjà fait à Lens, aussi bien à droite qu’à gauche. Le système est similaire à ce qu’on a chez les Diables. Je suis préparé si besoin (sourire)."

Il pourrait alors affronter le Maroc, le pays d’origine de sa maman. "La fédération marocaine m’a contacté ces derniers mois, mais j’ai joué pour les équipes nationales belges chez les jeunes et c’est la seule nation que je voulais représenter."