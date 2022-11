Roberto Martinez avant Belgique-Égypte: “Trossard ne jouera pas, Eden recevra 60 minutes”

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

À sa dernière conférence de presse avant le match amical contre l’Egypte, Roberto Martinez a annoncé que l’homme en forme Leandro Trossard ne jouera pas. “Il s’est pris un coup. Ce n’est rien de grave. Dimanche, il va reprendre les entraînements. Il sera prêt pour le premier match de poules. Eden Hazard, lui, va jouer 60 minutes. Et en pointe, je vais jouer avec de vrais ‘9’: Michy Batshuayi et ensuite Loïs Openda. Mais ne tirez pas de conclusions en voyant l’équipe de ce vendredi. Le but est de préparer tous mes joueurs aux conditions climatiques.”

Et quid de Lukaku et Vertonghen? “Leur rééducation se déroule comme prévu. Mais Lukaku ne sera pas prêt pour notre premier match."