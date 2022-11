Coup de théâtre : le Qatar interdit finalement la vente d’alcool dans les stades de la Coupe du monde

Encore une polémique ! Le Qatar interdit finalement la vente d’alcool dans et autour des stades de la Coupe du monde. C'est une information délivrée par le NY Times qui a été confirmé par la FIFA ce vendredi midi. À 48 heures de la Coupe du monde, les dirigeants du Qatar ont fait pression sur la FIFA qui a cédé. Le manuel du supporter indiquait pourtant encore qu’un fan pouvait acheter de l’alcool dans les fans zones trois heures avant et jusqu’à une heure après la rencontre mais les règles ont changé.

Des tensions ont éclaté entre la FIFA et Budweiser. Le sponsor paye plusieurs millions d’euros pour avoir le droit de vendre sa bière dans les stades. La marque peut toujours proposer sa bière dans la FIFA Fan Fest à Doha mais plus autour des stades. La consommation d’alcool dans les hôtels et les endroits habituels restent licites. Les VIP pourraient également obtenir une dérogation pour consommer de l’alcool dans le stade.

Contacté, le comité suprême n’a pas voulu réagir. Mais un communiqué est tombé peu après 12h pour confirmer la nouvelle. "A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la Fifa, une décision a été prise pour focaliser la vente de boissons alcoolisées dans les fan zones Fifa, à d'autres endroits pour les fans et ceux ayant une licence, retirant les points de vente de bières des périmètres des stades. Il n'y pas d'impact sur la vente de Budweiser 0 (sans alcool) qui resteront disponibles dans tous les stades du Qatar. Les autorités du pays hôte et la Fifa continueront de s'assurer que les stades et places les entourant fournissent une expérience joyeuse, respectueuse et plaisante. Les organisateurs du tournoi apprécient la compréhension de AB InBev's (groupe qui détient la marque Budweiser, ndlr) et son soutien continu à nitre implication conjointe pour approvisionner tout le monde lors de la Coupe du monde 2022."

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Reste à voir si les dirigeants du pays changeront d’avis d’ici dimanche.