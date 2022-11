La Belgique se teste face à l’Égypte : suivez l’unique match amical des Diables en direct dès 16h

Dans cinq jours, la Belgique entamera sa campagne au Qatar face au Canada. Dans ce tournoi inédit où les sélections n’ont qu’une semaine pour se préparer, tous les jours comptent. Après s’être réunis lundi à Tubize et avoir gagné le Koweït le lendemain, les Diables ont l’occasion de se tester face à l’Egypte, qui devrait se présenter avec Salah, dans l’étonnant Al-Ahmah Stadium.

Au niveau de la composition, il pourrait y avoir des surprises.

Dans les buts, Courtois est prêt à jouer après ses petits soucis au Real Madrid. Il devrait débuter pour se mettre en mode Mondial face à Salah, son ancien équipier à Chelsea. D’autres changements sont par contre prévus. Alderweireld est un élément de base, désormais au milieu de la défense à trois. Reste à lui trouver ses acolytes. Vertonghen doit l’être à gauche mais il n’est pas encore prêt à jouer. Theate aura l’occasion de se montrer. À droite, il y a match entre Dendoncker, Faes (même s’il est plus la doublure d’Alderweireld dans l’axe) et Debast.

Pour le reste, on devrait voir une équipe qui s’approchera assez fort du onze de base attendu contre le Canada, mercredi prochain. Avec Witsel et Tielemans au milieu. Le joueur de Leicester devra quand même se méfier de la montée en puissance d’Onana, qui devrait être l’un des six réservistes à pouvoir monter au jeu. Sur les flancs, Carrasco (à gauche) et Castagne (à droite) ont l’avantage sur, respectivement, Thorgan Hazard et Meunier, tous les deux embêtés par des bobos pendant cette courte préparation.

Enfin, devant, Eden Hazard disputera les 60 premières minutes. De Bruyne ne devrait pas être économisé non plus. Ils épauleront Batshuayi, la doublure de Lukaku (qui vise, au mieux, le deuxième match du groupe face au Maroc). Openda recevra aussi du temps de jeu dans un duel à distance pour la place dans l’ombre du géant de l’Inter.