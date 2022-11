La grosse erreur de Kevin De Bruyne qui a permis aux Egyptiens d'ouvrir le score face aux Diables rouges (VIDEO)

La boulette… En fin de première mi-temps, alors que les Diables relançaient sous une pression égyptienne modérée, le numéro 7 belge a raté son contrôle et n’a pas ensuite réussi à se rattraper. Il n’en fallait pas plus à l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed pour chiper le ballon à la défense belge et tromper Thibault Courtois d’un bon plat du pied.