Voici tous les records battus lors de la Coupe du monde de football

La Coupe du monde 2022 au Qatar est la 22e édition organisée par la FIFA. La plus prestigieuse des compétitions de football est organisée tous les quatre ans depuis 1930, sauf durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis la première en Uruguay qui avait vu la victoire du pays hôte, de nombreux records individuels et collectifs ont été battus.

Nombre de participations et de victoires : le Brésil et Pelé tout en haut, l’Allemagne juste derrière

Qui dit Coupe du monde dit Brésil. Il est aujourd'hui inimaginable de vivre une Coupe du monde sans la Seleção, toujours parmi les favorites pour le titre. Et pour cause, le Brésil est le seul pays a avoir participé à chacune d'entre elles. Le seul aussi à avoir gagné cinq fois le trophée (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), dont trois pour Pelé (1958, 1962 et 1970), seul joueur à en avoir autant. Le "Roi" est aussi le plus jeune buteur (17 ans et 239 jours) et vainqueur (dix jours plus tard).

Le plus grand pays d'Amérique du Sud est aussi l'un des cinq à avoir déjà organisé deux fois la compétition (1950 et 2014). Les autres sont l'Italie (1934 et 1990), la France (1938 et 1998), le Mexique (1970 et 1986) et l'Allemagne (RFA en 1974 et Allemagne en 2006). La Coupe du monde 2026 aura lieu dans trois pays : Canada, Mexique et États-Unis. Pour le Mexique, ce sera donc la 3e et pour les États-Unis la 2e.

L'Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962) sont les seuls à avoir gagné deux Coupes du monde consécutives. L'Allemagne, 4 fois vainqueurs comme l'Italie, est le pays à avoir joué le plus de finales : 8 et donc aussi celui qui en a perdu le plus : 4. L'Allemagne et le Brésil ont tous les deux joué 109 matchs. Le Brésil est la meilleure attaque avec 229 goals, tandis que l'Allemagne est la meilleure défense avec 125 buts encaissés.

16 buts pour un seul joueur

Avec le Brésil, l'Allemagne est l'autre à équipe à être parvenue à sortir des phases de qualifications à chaque fois qu'elle y a pris part. Comme le Brésil (1994 à 2002), la Mannschaft a joué trois finales consécutives (1982 à 1990). Elle va disputer sa 20e phase finale au Qatar.

Avec son but contre le Brésil en demi-finale lors de la victoire historique des Allemands 7-1 en 2014, Miroslav Klose est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 16 buts, dépassant le Brésilien Ronaldo (15 goals). Ce match est d'ailleurs le score plus large en phase à élimination directe. Le meilleur buteur sur une seule édition est le français Juste Fontaine, 13 réalisations en 1958. En phase de groupe, deux matchs ont vu des équipes l'emporter par neuf buts : Yougoslavie-Zaïre (9-0) en 1974 et Hongrie-Salvador (10-1) en 1982.

5 participations, 25 matchs

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont partager un record, celui du plus grand nombre de participations pour un joueur. En 2022, ils en auront cinq, comme Antonio Carbajal (1950 - 1966), Gianluigi Buffon (1998 - 2014) et Lothar Matthäus (1982-1998). Ce dernier détient le record du nombre de matchs, 25.

10,8 secondes, le but le plus rapide

En 2002, le Turc Hakan Şükür ouvre le score au bout de 10,8 secondes seulement alors que la Corée du Sud avait effectué le coup d'envoi. La Turquie a finalement remporté 3-2 ce match pour la troisième place.

12 buts en un seul match

Il y a eu sept Brésil-Suède et Allemagne-Argentine, les rencontres les plus jouées en Coupe du monde. Autriche - Suisse en quarts de finale en 1954 (7-5) est le match le plus prolifique avec 12 buts.

