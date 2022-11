Roberto Martinez a taclé ses joueurs après la défaite face à l'Égypte: "Avec cet état d’esprit, on ne gagne pas un match"

Roberto Martinez a rarement été si dur dans son analyse d'après-match. "Le résultat n'est pas comme on le veut, et la performance non plus, dit le Catalan. Mentalement, les joueurs avaient déjà la tête au Qatar plutôt qu'à la préparation...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous