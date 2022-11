Axel Witsel sur les chances des Diables au Mondial : "Moins forts qu’en 2018 ? Le temps nous le dira"

Présent en conférence de presse où il a pris la place de Jérémy Doku qui avait répondu aux questions des journalistes quelques instants avant lui, Axel Witsel fait partie des tauliers de la sélection des Diables puisqu’il s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde. Et sans doute la dernière comme il a tenu à le rappeler.

"Je maintiens que l’Euro 2024 sera sans doute mon dernier grand tournoi. Lors du Mondial 2026, j’aurai 37 ans. Ce n’est donc pas impossible et on verra bien où j’en suis mais je pense quand même que cette Coupe du monde sera la dernière pour moi."

Un (probable) dernier Mondial duquel Witsel ne veut pas passer à côté : "C’est le cas pour beaucoup de joueurs donc on veut en profiter au maximum et aller le plus loin possible", a-t-il déclaré dans un premier temps, "mais qu’on gagne la Coupe du monde, ou qu’on soit éliminé en demi-finale, en quarts ou en huitièmes, le principal sera de ne tout donner pour ne pas avoir de regrets."

Interrogé sur les déclarations d’Eden Hazard, qui estime que les Diables sont moins forts qu’en 2018, Axel Witsel ne partage pas tout à fait le même avis : "Le temps nous le dira. Ce qui est certain, c’est qu’on a plus d’expérience. Mais en 2018, on avait réalisé un parcours extraordinaire. On était tous au top individuellement et collectivement. On a envie de reproduire la même chose au Qatar. C’est une Coupe du monde différente des autres avec une préparation très courte. On a l’avantage de tous bien se connaître ce qui est un point à ne pas négliger dans cette configuration."

Si Witsel reste confiant quant aux chances de la Belgique de faire un beau tournoi, il n’est pas passé à côté des critiques et commentaires négatifs d’une partie des supporters belges : "On ne s’en occupe pas trop mais c’est clair que toute cette négativité, c’est dommage. C’est la vie et les gens ont le droit de donner leur avis mais je trouve cela dommage malgré tout."