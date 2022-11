Coupe du monde 2022: le directeur de la fédération danoise trouve "honteux" les propos de Gianni Infantino

Samedi, le président de la FIFA avait affirmé se sentir "arabe", "gay", "travailleur migrant", en critiquant vivement, à la veille du coup d'envoi du Mondial 2022 les "leçons de morale" des détracteurs du Qatar, qui relèvent selon lui de "l'hypocrisie".

"Quand j'ai vu le président de la FIFA hier, j'ai été choqué", déclare Peter Möller à l'agence DPA. "A ce moment-là, j'ai aussi eu honte de participer à cet événement."

Pendant près d'une heure, Infantino a pris la défense de la Coupe du monde et du Qatar, régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, de la sécurité et du travail domestique, ainsi que des personnes LGBTQ+.

"J'ai trouvé cela honteux", dit Peter Möller. "C'est l'homme qui incarne l'image du football et qui pourrait montrer ce que le football peut faire".

Selon le dirigeant danois, la FIFA ne s'intéresse pas vraiment au débat sur les conditions de vie au Qatar. Il ne pense pas non plus que l'organisation du Mondial au Qatar va permettre d'améliorer la situation dans le pays. "Pensez-vous que la Coupe du monde a amélioré la situation au Brésil ? Pensez-vous que les choses se sont améliorées en Afrique du Sud grâce à la Coupe du monde ?", demande Peter Möller. "Voyons ce qui se passera au Qatar quand les projecteurs ne seront plus braqués sur le pays. Je ne suis pas convaincu", dit-il.

La fédération danoise a été parmi les plus critiques du Qatar parmi les trente-deux participants à la compétition, à propos du respect des droits de l'homme et du traitement des travailleurs migrants qui ont contribué aux projets de constructions massifs depuis la désignation du pays en tant qu'organisateur en 2010. Les joueurs danois porteront des maillots spéciaux lorsqu'ils affronteront la France, l'Australie et la Tunisie dans le groupe D, en soutien aux droits des travailleurs. Un troisième maillot, noir, a également été choisi en la mémoire des travailleurs décédés au Qatar.