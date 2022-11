"Le drame", "La malédiction qatarienne", "La scoumoune", "Ballon de Plomb": la presse française commente le forfait de Benzema à la Coupe du monde

La mauvaise nouvelle est tombée hier soir pour les Bleus, Karim Benzema est "out" pour la Coupe du monde au Qatar. La presse française se désole de la malédiction des champions du monde en titre.

Alors qu’il participait à sa première séance collective depuis le début du rassemblement des Bleus, le lauréat du dernier Ballon d’or a été contraint de quitter le terrain prématurément. Diagnostic quelques heures plus tard : déchirure musculaire au quadriceps de la cuisse gauche.

"De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien", a écrit KB9 sur son compte Instagram.

Les règlements de la Fifa permettent à Didier Deschamps d’appeler un nouveau joueur jusqu’à lundi, veille de France-Australie, pour procéder à un remplacement de dernière minute en cas de blessure. Mais il peut également décider de conserver un groupe de 25 joueurs.

À 34 ans, Benzema ne disputera probablement jamais une deuxième Coupe du monde, après celle de 2014 qu’il avait terminée en quarts de finale, dans la peau de meilleur buteur français.

La presse en émoi

C’est un "coup de massue", résume le quotidien français La Provence en Une, quand le journal sportif L’Equipe titre sur le "Ballon de Plomb". Benzema "voit s’envoler ses espoirs de remporter la Coupe du monde avec les Bleus, un de ses objectifs comme il l’avait signalé après avoir reçu le Ballon d’Or, le 17 octobre", résume le Progrès, quotidien phare de sa région natale.

Dans les colonnes de Libération, on ne peut que constater que "la malédiction qatarienne continue de planer sur l’infirmerie des Bleus." Après Pogba, Kanté, Kimpenbe, Maignan et Nkunku, c’est Karim Benzema qui est "terrassé par une nouvelle blessure, un coup de massue supplémentaire pour les Bleus à trois jours d’affronter l’Australie au Mondial."

Les journalistes du Monde craignent le pire, l’élimination dès la phase de poule. "Si l’équipe de France de football parvient à conserver son titre mondial, le 18 décembre, elle n’aura pas démérité", note le quotidien. "Depuis plusieurs semaines, les Bleus enchaînent les embûches. C’est à se demander si la malédiction des champions du monde en titre – les trois derniers ont été éliminés au premier tour – n’a pas pris un peu d’avance cette année."

Du côté du Parisien, on compte les coups durs. "On a cru, pendant plus d’une heure, que la scoumoune avait enfin quitté les Bleus. Erreur. Elle a ressurgi au centuple", note le quotidien de la capitale française.

Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

En Espagne aussi, la nouvelle s’affiche en première page de As : "Un Mondial sans Benzema", avec une photo de l’attaquant du Real tête basse, samedi à l’entraînement. Le Mondial "commence sous le choc de l’absence pour blessure du Ballon d’Or", écrit le quotidien sportif madrilène.