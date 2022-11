Coupe du monde : sous la pression de la Fifa, les Diables rouges ne porteront pas leur brassard coloré "One Love"

Les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter un brassard coloré "One Love" en faveur de l'inclusion et contre les discriminations ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives", lors du Mondial au Qatar, ont-elles annoncé à quelques heures du match Angleterre-Iran. "La FIFA a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes", ont écrit ces sept fédérations dans un communiqué publié sur le site de la fédération anglaise.

Plusieurs sélections européennes (la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne, la France, la Suisse, la Norvège, la Suède et le pays de Galles) avaient porté ce brassard lors des rencontres de Ligue des Nations (une compétition de l'UEFA) en septembre et avaient alors annoncé leur intention de le porter durant le Mondial, comme signe en faveur de la diversité et de l'égalité.

L'Union belge de football n'a pas encore communiqué sur le sujet. Eden Hazard avait encore porté le brassard vendredi pour le match amical face à l'Egypte disputé au Koweït.

La France se prononce

"Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur", a affirmé le capitaine des Bleus Hugo Lloris, questionné sur son choix de ne pas porter le brassard inclusif "One Love" au Mondial, lundi, à la veille de l'entrée en lice de la France contre l'Australie. Sept sélections européennes ont annoncé lundi qu'elles renonçaient à faire porter à leur capitaine un brassard à bandes colorées en faveur de l'inclusion, une opération baptisée "One Love" abandonnée par les Bleus dès la semaine passée.

"La FIFA organise la compétition, définit un cadre, des règles. Nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football, de représenter au mieux nos pays sportivement", a plaidé Lloris en conférence de presse.

"Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur et de compétiteur. Il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. Mais la FIFA décide de l'organisation", a ajouté le gardien.

Capitaine des champions du monde en titre, Lloris avait déjà annoncé à l'AFP, mardi dernier, qu'il ne porterait pas ce brassard en faveur de l'inclusion LGBTQ+.

La FIFA a réagi samedi en dégainant ses propres brassards de capitaine, porteurs de messages mobilisateurs, tentant de court-circuiter l'initiative portée notamment par l'Allemagne, le Danemark et l'Angleterre, qui ont espéré, jusqu'à lundi, pouvoir mener à bien l'initiative, avant de se résigner dans un communiqué commun.

Depuis sa désignation pour organiser l'événement en 2010, le Qatar est en butte à de vives critiques, qui se sont encore intensifiées à l'approche de l'évènement, en particulier sur les droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+ et des travailleurs migrants -dont ceux ayant travaillé sur les chantiers de la Coupe du monde.