Déjà une polémique après 4 minutes de jeu lors du match Angleterre - Iran: "Je ne comprends pas que le VAR ne soit pas intervenu" (VIDEO)

On disputait seulement la quatrième minute de jeu entre l'Angleterre et l'Iran lorsque le défenseur iranien Cheshmi ceinturait Maguire dans le rectangle, sur un corner venu de la gauche. Le défenseur de Manchester United s'écroulait et réclamait immédiatement un penalty mais ni Raphael Claus, l'arbitre de la rencontre, ni le VAR n'intervenait.

Laurent Colemonts ne comprenait pas cette décision: "Je ne comprends pas qu'il n'y ait même pas un appel du VAR", regrette notre consultant arbitrage. "Le penalty me semble en tout cas évident."