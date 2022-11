Et si les Anglais jouaient à quatre derrière ? Suivez Angleterre-Iran en direct dès 14h

L'Angleterre et l'Iran s'affrontent à 14 heures, premier match de la journée au Qatar, au Khalifa Stadium de Doha. Les deux équipes font partie du groupe B, au même titre que le pays de Galles et les Etats-Unis, qui s'affrontent à 20 heures.

L’Iran ne va pas sans son trio magique Jahanbakhsh, Taremi, Amiri. Carlos Queiroz devra trancher entre un 4-3-3 ou un 4-4-2. On penche plutôt pour la première option qui convient mieux aux qualités offensives de cette équipe.

Le débat est plus compliqué en Angleterre avec une question qui taraude le pays : Gareth Southgate va-t-il passer à une défense à quatre ? De plus en plus de spécialistes penchent pour cette solution. Deux arguments entrent principalement en considération. D’une part, l’absence pour blessure de Kyle Walker, titulaire à droite de la défense à trois, et d’autre part l’envie d’avoir un milieu de terrain plus équilibré vu les profils en présence, a priori Rice et Bellingham.

Le passage à quatre libère également une place derrière Kane. Sterling pourrait en profiter. Maddison a manqué quelques entraînements et pourrait être écarté pour le match.

La possible polémique du jour au Qatar : une carte jaune pour Harry Kane avant même le début du match ?

