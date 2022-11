La possible polémique du jour au Qatar : une carte jaune pour un joueur avant même le début du match ?

C’est l’un des débats de ce début de Coupe du monde : la FIFA a exprimé son intention de bannir les messages politiques du Mondial qatari, dont le brassard de capitaine aux couleurs arc-en-ciel pour défendre la cause LGBT et soutenir la lutte contre les discriminations.

Suivez Angleterre-Iran en direct dès 14h

Hugo Lloris, le capitaine de la France, a affirmé qu’il ne comptait pas porter ce brassard. Avec des propos jugés maladroits par certains : "Lorsqu’on est en France, lorsqu’on accueille des étrangers, on a souvent l’envie qu’ils se prêtent à nos règles, qu’ils respectent notre culture, et j’en ferai de même quand j’irai au Qatar."

Entre ceux qui diront que l’homophobie n’est pas une coutume et ceux qui défendent le fait que le sport ne doit pas être politisé, le débat est vaste et chacun se fera son opinion. Harry Kane, le capitaine anglais, semble en tout cas prendre le débat plus à cœur que son partenaire en club (puisque les deux hommes sont équipiers à Tottenham). "Nous avons clairement dit que nous souhaitons tous, en tant qu’équipe, et le staff également, que je porte ce brassard", affirme l’attaquant des Three Lions.

Aux dernières nouvelles, le non-respect de l’interdiction de porter ce brassard pourrait valoir une carte jaune à Harry Kane, avant même le début du match. Reste à savoir si la fédération anglaise et la FIFA trouveront un accord d’ici là.

On le souhaite pour Raphaël Claus, l’arbitre brésilien de ce match, qui risque d’avoir le mauvais rôle…