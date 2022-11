Les compositions probables de France – Australie : Varane trop juste, Giroud en pointe

Didier Deschamps l’a assuré : "Raphaël Varane va bien. Il est apte et disponible pour le match." Sauf surprise de dernière minute, le défenseur central touché à la cuisse le 22 octobre dernier restera sur le banc de touche. En charnière centrale, Dayot Upamecao (24 ans, 7 sélections, un but) et Ibrahima Konaté (23 ans, 2 sélections) seront associés pour la 53e fois de leur carrière, la première avec les Bleus. Sur les côtés flottera un air de 2018 avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

L’association au milieu entre Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sera suivie de près quand offensivement, la France va s’appuyer sur un nouveau quatuor qui devra trouver ses marques. Plutôt que Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, en grande forme, est attendu à droite quand Kylian Mbappé sera à gauche. Antoine Griezmann sera positionné en soutien d’Olivier Giroud qui fêtera sa 115e sélection avec l’objectif de se rapprocher encore un peu plus du record de buts inscrits en sélection par Thierry Henry (51) quand lui en est à 49.

Les Bleus éliminés dès les phases de poule? Pourquoi la malédiction du champion du monde pourrait frapper la France

Si la France a fait face à une avalanche de forfaits, l’Australie doit elle aussi se passer de Martin Boyle (29 ans 19 sélections, 5 buts). Un vrai coup dur vu l’importance de l’ailier droit qui souffre d’une blessure au genou et qui a été obligé de renoncer à la Coupe du monde dimanche. Les Soccerros miseront sur l’ancien Brugeois Mathew Ryan, capitaine, et sur leur organisation avec à la récupération Aaron Mooy en espérant embêter les Français avec leur impact physique.