Ochoa et Lewandowski en têtes de file: suivez Mexique-Pologne en direct dès 17h

Le premier rendez-vous des Mexicains et des Polonais a lieu ce mardi à 17 heures et est attendu comme un match qu’il ne faut pas perdre, déjà, pour garder intact ses chances de qualification pour le second tour. Plus encore après l'exploit de l'Arabie saoudite face à l'Argentine, qui ouvre totalement la course aux huitièmes de finale dans ce groupe B. On ne note pas d’absence remarquable d’un côté ni de l’autre. Lewandowski et son fidèle lieutenant Zielinski sont attendus pour alimenter le marquoir polonais.

Côté Mexique, Ochoa sera dans les buts. L’ex-gardien du Standard disputera sa cinquième Coupe du monde, pour l’occasion ; même s’il est resté sur le banc lors des deux premières.