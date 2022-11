"Il est la bouée de sauvetage des Diables rouges": la presse belge préface le match de la Belgique face au Canada et évoque un regret

Le grand jour est arrivé pour nos Diables rouges. La sélection belge fait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022, ce mercredi 23 novembre 20 heures. Face au Canada, les hommes de Martinez vont devoir démontrer que les critiques émises à leur égard ces derniers jours n’étaient pas fondées. Vont-ils réussir à s’imposer et à faire taire les plus pessimistes ? La presse belge a fait le choix d’y croire et a largement encouragé les Diables, ce matin. Même si la polémique du brassard "One Love" vient entacher cette première rencontre pour les Belges. Petit tour d’horizon des unes des médias de notre pays.

"Toujours derrière vous", rappellent nos confrères de la DH à notre équipe nationale. Le quotidien souligne ainsi que les Belges sont les "rois des poules". "Les Diables n’ont plus été battus dans la phase de groupes d’une Coupe du monde depuis le 29 juin 1994", se réjouit La DH. "C’était contre l’Arabie saoudite (0-1). Depuis, la Belgique a disputé 12 rencontres en poules d’un Mondial sans être battue (7 victoires et 5 nuls). Personne ne fait mieux dans le monde. Juste les Pays-Bas qui font aussi bien."

Une de la DH sur les Diables rouges ©DH

Du côté de L’Avenir, on pointe le fait que "Martinez titularise encore sa vieille garde", en épinglant une photo de Jan Vertonghen et d’Eden Hazard.

La Une de L'Avenir ce mercredi ©L'Avenir

"L’heure de vérité", titre Le Soir. Le journal estime que "pour les plus anciens, ce sera le dernier tour de piste". "Pour la relève, une chance de faire son trou. Personne ne veut se louper", arguent nos confrères.

La Capitale revient pour sa part sur l’affaire du brassard "One Love". "Du courage, que Diable !", demande le quotidien. "[…] Ce mercredi, on aimerait que nos Diables rouges osent défier les diktats odieux et rétrogrades du Qatar et de son nouveau serviteur la FIFA. Défier l’interdiction d’un brassard inclusif ou d’une vareuse qui ne défend rien d’autre que l’amour ("Love") la valeur la plus universelle qui soit, cela transformerait nos champions en de véritables légendes du sport. Le plus beau carton jaune de l’histoire du sport." La DH a lancé un appel similaire, ce mardi.

"Kevin De Bruyne, la bouée de sauvetage des Diables rouges"

De l’autre côté de la frontière linguistique, on revient également sur les différentes polémiques qui ont ponctué ce début de Mondial. Het Nieuwsblad épingle les mots forts de Jan Vertonghen, ce mardi 22 novembre. "J’ai peur", avait rapporté le joueur, refusant de s’attarder sur le brassard One Love par crainte de ne pas pouvoir jouer le match.

"La Coupe du monde nous a apporté peu de joie jusqu’à présent", regrette Het Laatste Nieuws. "Il est grand temps d’avoir de bonnes nouvelles du Qatar. C’est aux Diables Rouges de s’en occuper ce soir. Peu importe celui qui marque les buts, tant qu’on gagne."

La une de HLN ©HLN

De Morgen décide pour sa part d’épingler un joueur en particulier. "Kevin De Bruyne, la bouée de sauvetage des Diables au Qatar", estime le journal. Dans ses colonnes, le quotidien flamand rappelle les propos de Roberto Martinez. "Avec Kevin, vous avez trois joueurs en un", avait estimé le sélectionneur.