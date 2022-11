Kevin De Bruyne élu homme du match… à sa grande surprise : “Peut-être grâce à mon nom”

Le milieu de terrain sait qu’il n’a pas vraiment brillé face au Canada et qu’il ne méritait sans doute pas ce prix.

Face au Canada, les Diables rouges ont assuré l’essentiel en décrochant la victoire et les trois points qui vont avec. Après la rencontre, c’est Kevin De Bruyne qui a été désigné homme du match de la FIFA. Un choix, fait par le public sur le site de la FIFA, et qui a surpris le principal intéressé : “Je suis surpris de recevoir ce trophée. C’est peut-être grâce à mon nom que je le reçois. Je n’ai pas joué un grand match, je ne sais pas pourquoi on m’a remis ce trophée”, a-t-il déclaré en conférence de presse.

Contrairement à Thibaut Courtois ou à Michy Batshuayi, De Bruyne n’est pas parvenu à se montrer décisif. Le milieu de Manchester City n’a pas eu son rendement habituel pour son entrée en lice dans la Coupe du monde et perfectionniste comme il peut l’être, il sait très bien qu’il doit faire mieux.