La malédiction albiceleste de Lionel Messi

File interminable, petit miracle et… applaudissements en conférence de presse : on a assisté à la folie Messi

La star, qui démarre sa cinquième Coupe du monde, a pris la parole pour la première fois, devant plus de 200 journalistes, à la veille d’Argentine-Arabie Saoudite (mardi, 11h). On y était et ça valait le détour.