Coupe du monde 2022: le geste fort des Allemands sur leur photo d’équipe avant d’affronter le Japon

On se demandait qui s’y risquerait en premier, on a la réponse. L’Allemagne est la première équipe à se mouiller un peu pour dénoncer les menaces et la pression infligée par la FIFA et le Qatar sur les fédérations présentes à la Coupe du monde.

Si Manuel Neuer n’a pas voulu prendre le risque de monter sur le terrain avec le brassard arc-en-ciel qui suscite tant de débats, ses partenaires et lui ont caché leur bouche au moment de la photo d’équipe. Comme pour dénoncer cette omerta qui entoure la Coupe du monde 2022.

Les sept fédérations européennes, dont l'Allemagne, qui avaient prévu de porter un brassard coloré "One Love" contre les discriminations, ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives" par la Fifa, qui ne les a pas précisées. Cette menace a été très critiquée en Allemagne où de nombreuses voix se sont élevées pour appeler les joueurs de la Mannschaft à la défier.