Les compositions probables d'Uruguay - Corée du Sud : un duel à distance entre Suarez et Son

Pour son premier match dans la compétition, l'Uruguay part favori face à la Corée du Sud, ce jeudi à 14h. Les Sud-Américains sont emmenés par leurs vieux briscards comme Luis Suarez, Diego Godin ou encore Edinson Cavani qui jouent leur quatrième Coupe du monde, et sûrement leur dernière. Certains plus jeunes comme Darwin Nunez et Federico Valverde vont évidemment faire parler d'eux, peut-être dès cette première rencontre.

Du côté coréen, l'équipe met beaucoup d'espoirs en sa star, Heung-Min Son. Le joueur de Tottenham, opéré début novembre de l'oeil après sa blessure survenue lors du match de Ligue des Champions face à Marseille, sera bien présent. Kim min-Jae, défenseur central de Naples, sera l'autre leader de cette équipe qui devrait connaître des difficultés à sortir de son groupe.