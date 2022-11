Raymond Domenech se paye les Belges : “Avant ils jouaient bien et perdaient. Maintenant ils jouent mal et gagnent”

Consultant pour la chaîne télé de l’Equipe, Raymond Domenech a été déçu du contenu proposé par les hommes de Roberto Martinez et a quelque peu ironisé au moment d’analyser la victoire des Diables rouges face au Canada.

”On peut dire un truc sur les Belges, c’est qu’ils ont appris. Avant, ils jouaient bien et perdaient. Maintenant, ils jouent mal et arrivent à gagner. Ils ont compris qu’en étant mauvais, on pouvait gagner un match en jouant le contre”, dit-il avec un sourire aux coins des lèvres en faisant allusion à la demi-finale France-Belgique de 2018.

Avant de poursuivre plus sérieusement : “En deuxième mi-temps, les Canadiens ont baissé physiquement. Ils ont cherché le jeu long et n’ont pas trouvé de solutions. En milieu de terrain, ils ne retrouvaient plus ce qui a fait leurs qualités en première mi-temps. Ils ont moins réussi à presser et à jouer dans la surface adverse. On les sentait perdre petit à petit pied, sans que les Belges ne soient bien meilleurs. La deuxième mi-temps était finalement équilibrée. Le Canada a eu une tête mais face à Courtois qui mesure deux mètres cinquante, ça ne servait à rien”.