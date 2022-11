Roberto Martinez fixé sur son trio défensif: "Vous pouvez toujours compter sur Dendoncker"

Malgré un pressing intense du Canada en première période, la défense belge a tenu bon mercredi lors de la victoire poussive 1-0 face aux Canadiens pour la première journée du groupe F de la Coupe du monde de football.

Avant le début du tournoi, des critiques ont été émises envers Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, les deux certitudes du trio défensif de Roberto Martinez, pour leur âge avancé. Pour la troisième place, Leander Dendoncker a été préféré à Zeno Debast, fixant le trio défensif pour la suite de ce Mondial.

"Leander est un joueur fiable. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il soit prêt physiquement et ait joué lors des derniers matches avec son club. Il est devenu plus fort physiquement", a déclaré Martinez jeudi lors d'un point presse. "Quand vous arrivez dans un nouveau club, vous avez toujours besoin d'un petit peu de temps. Leander a beaucoup d'expérience et a livré une bonne prestation à cette position hier (mercredi, ndlr) face à un solide adversaire."

Polyvalent, le joueur d'Aston Villa semble être désormais être une solution fixe pour Martinez en défense. "C'est important d'avoir plusieurs profils pour chaque poste. À droite, nous avons maintenant Leander et Zeno. Les trois derniers matches n'ont pas toujours été faciles pour Zeno mais nous devions lui donner de l'expérience. Dans l'axe, nous avons Toby et Wout Faes et Jan et Arthur Theate à gauche."

Après la rencontre face au Canada, les prestations d'Axel Witsel et Youri Tielemans ont été critiquées et la montée d'Amadou Onana pour Tielemans au repos a offert une bouffée d'air frais au collectif des Diables. Le joueur d'Everton pourrait en profiter pour être titulaire contre le Maroc dimanche.

"Amadou a un profil complètement différent des autres milieux défensifs. Il est très rapidement devenu un joueur important. Son intégration dans l'équipe dépend des circonstances, que ce soit dans le onze de base ou en montant au jeu", a conclu Martinez.