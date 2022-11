Kevin De Bruyne plus que pessimiste sur les chances de la Belgique: "Nous n'avons aucune chance de gagner la Coupe du monde"

La Belgique s'est imposée au bout de la souffrance face au Canada lors de son premier match de la phase de poules. Sur le terrain, de nombreux joueurs n'ont pas été à leur niveau, dont Kevin De Bruyne qui a montré son agacement voire son mécontentement face à ce qui ressemblait à un non-match des Diables rouges.

À deux jours de la rencontre face au Maroc, le Diable a accordé un entretien au média britannique, The Guardian. Il ne cache pas son pessimisme. "Je pense que nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux", lance le meneur de jeu des Belges.

"Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons perdu quelques joueurs clés. Nous avons quelques bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders", explique-t-il. " Je suis tout à fait capable de faire ce que je dois faire, mais je sens la différence par rapport à il y a huit ans. J'ai besoin de plus de traitements, de plus de repos."

Trop d'argent pour KDB ?

Dan cette entretien accordé au Guardian, il a été demandé à Kevin De Bruyne si son salaire, de 23 millions d’euros par an, est excessif. La réponse est sans détour, comme souvent avec Kévin. "Honnêtement ? Non ! Je sais que ce que je vais dire n’est pas très populaire. Mais je compare mon salaire à celui d’un chanteur, qui a 60.000 personnes qui viennent le voir. Je le regarde aussi, c’est logique. Mais le football, ce sont des millions de téléspectateurs. Les revenus d’un club se situent entre 580 et 700 millions d’euros. C’est beaucoup d’argent, mais est-ce trop ? Si le club peut se le permettre, non. C’est comme ça que je vois les choses."