Coupe du monde: victoire (presque) obligatoire pour les Diables rouges face à la Croatie

En battant le Canada, la Croatie a rejoint le Maroc en tête du groupe F, avec quatre points. Troisièmes avec trois unités, les Diables rouges pourraient se contenter d'un nul face à la Croatie... à condition que le Canada fasse un carton face au Maroc. Un scénario peu probable qui forcera Roberto Martinez et ses hommes à se concentrer uniquement sur la victoire, ce jeudi à 16h. Le Canada est, lui, d'ores et déjà éliminé.

En cas d'égalité de points, la différence de buts est le premier critère de départage, devant le nombre de buts marqués et la confrontation directe. Voici donc les différents cas de figure pour la Belgique:

Les Diables rouges premiers du groupe F si...

- Ils battent la Croatie alors que le Maroc ne fait pas mieux qu'un nul contre le Canada.

Les Diables rouges deuxièmes du groupe F si...

- Ils battent la Croatie et le Maroc bat le Canada.

- Ils font match nul contre la Croatie pendant que le Maroc perd par quatre buts d'écart face au Canada.

- Ils font match nul contre la Croatie, le Maroc perd par trois buts d'écart et ils inscrivent au moins deux buts de plus que le Maroc (Exemples: les Diables font 2-2 et le Maroc perd 3-0. Ou 3-3 et le Maroc perd 4-1).

Les Diables rouges éliminés si...

- Ils s'inclinent contre la Croatie.

- Ils font match nul contre la Croatie et le Maroc prend un point ou évite une trop large défaite face au Canada.